Во Владивостоке вечером ожидается дождь

В крае переменная облачность, местами небольшие осадки

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +2...+13°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен слабый дождь. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, вечером северный умеренный. Температура воздуха +10…+12°С.



В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +11…+13°С.