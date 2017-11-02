Гороскоп на 2 ноября

День будет благоприятным

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Забудьте о работе хотя бы на один день: сегодня звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам. Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, лучше даже не пытайтесь претворять их в жизнь. Вообще сегодня будьте особенно осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить большую ошибку, сообщает 1001 Гороскоп.

Сегодня – день, когда Овну не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Овну замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Овен может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Тельцу придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Тельца можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Тельца привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Телец будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Тельцу стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Близнецы могут испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение или же они познакомятся с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Близнецам придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды гороскопа советуют Близнецам тщательно взвесить все «за» и «против» – от их сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Ситуация может потребовать от Рака проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Раку придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Рак обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Звезды дарят Льву гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Льву будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Льва, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Льва не составит труда сразить всех своим обаянием.

Залогом успеха для Девы является осторожность. День не наделяет ее ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Девы инициативу, воспользуется ее неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Деве необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют ее втянуть.

Гороскоп обещает Весам прекрасный день гармонии и любви! Они могут сполна почувствовать это, даже если у них нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Весы на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одиноким Весам приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Весов есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Скорпиону не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Скорпиона из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Стрелец будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Стрельца будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Сегодня идеи Стрельца будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

В голову Козерога могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Козерога могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться Сегодня у Козерога в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

День Водолея переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Водолея, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Водолей сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Рыбам необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Рыбам не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы их репутация и кошелек не пострадали, Рыбам сегодня не следует браться за то, что находится вне их компетенции: даже в простых делах они рискуют зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Рыбы не забудут посоветоваться с профессионалами.