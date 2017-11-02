Медведев не исключил вероятность упрощения визового режима для китайских туристов

Турпоток из Китая в Россию только за последние шесть месяцев вырос на 20%

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в ближайшее время рассмотрит возможность облегчения визового режима для китайских туристов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



При этом он напомнил, что на данный момент для групп туристов из Китая уже действует облегченный визовый режим, согласно которому тургруппы от пяти человек могут въехать на территорию России без визы на срок до двух недель.



«В ближайшее время мы планируем рассмотреть расширение этой практики, чтобы эти группы могли быть еще более компактными, например, от трех туристов, а срок пребывания можно было бы увеличить до трех недель», — сказал премьер.



В то же время Дмитрий Медведев подчеркнул, что данные меры предусмотрены исключительно для китайских туристов и ни для кого другого.



К слову, турпоток из Китая в Россию только за последние шесть месяцев вырос на 20%.