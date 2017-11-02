Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу региона. Инцидент произошел в августе.

40-летняя женщина зашла в гости к соседке в одном из сел Оконешниковского района. 32-летняя соседка и ее 24-летний знакомый употребляли алкоголь, гостья присоединилась к ним. Между пьяными разгорелся конфликт. Хозяйка дома вместе с приятелем накинулись на гостью и принялись ее избивать. Пара избивала женщину около двух часов. Отмечается, что молодые люди также тушили окурки о ноги своей жертвы.

Затем злоумышленники сбросили потерпевшую в погреб и легли спать. Жертва выбралась и ушла домой.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит наказание до семи лет тюрьмы.