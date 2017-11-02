В Минздраве озвучили среднюю зарплату российских врачей

С 2012 года зарплата увеличилась более чем на 48%

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что средний размер зарплаты врачей в 2017 году составляет 52,9 тыс. рублей. Об этом она заявила на конгрессе Национальной медицинской палаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам Скворцовой, с 2012 года зарплата увеличилась более чем на 48%. В частности, в первом полугодии оклад среднего медперсонала составил 29,4 тыс., младшего — 19,3 тыс.

Как она отметила, на эффективный контракт переведено 2,3 млн сотрудников, а это 85,5% от общего числа занятых в сфере здравоохранения.

Вместе с тем Скворцова подчеркнула, что в регионах продолжается повышение заработной платы. Глава ведомства также отметила, что сейчас в пяти регионах уровень зарплаты остается низким — лишь 20–25%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал повысить размер зарплаты столичных врачей до 120 тыс. рублей в месяц, увеличив ее на 40% по сравнению с минувшим годом.