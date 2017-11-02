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Спорт

«Адмирал-2007»: первое место на «Прорыве»

Подопечные Данила Мельниченко выиграли турнир в Дмитрове
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

«Адмирал-2007» под руководством наставника Данила Мельниченко стал первым на турнире «Прорыв» в подмосковном Дмитрове. В решающем матче «моряки» обыграли воскресенский «Химик» – 3:2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Адмирала".

В семи матчах приморцы одержали шесть побед, обыграв калининградскую «Янтарную звезду» 8:1, «СКА-Стельну-1» – 5:2, «Дмитров» - 7:0, «Крылья» из Лобни – 4:2, «Бобров» - 3:2 и Химик – 3:2. Уступили «моряки» лишь второму составу «СКА-Стрельны» - 3:4.

Лучшим снайпером в составе «Адмирала-2007» стал Егор Константинов (8 голов), лучшим бомбардиром – капитан команды Михаил Костенко (10=5+5 очков).

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