1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры

Ранее Роскомнадзор пообещал блокировать анонимайзеры за три дня

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров, сообщает РИА VladNews. Пока неизвестно, как будет применяться новый запрет. Самое простое, что могут сделать власти, — начать блокировать сайты сервисов VPN, чтобы пользователи не могли купить к ним доступ.

Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС. При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров дадут на это 30 дней.

После подключения владельцы таких сервисов будут обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо анонимайзер будет заблокирован. Поисковики тоже подключат к ФГИС, чтобы они не выдавали ссылки на сайты из реестра запрещенных.

