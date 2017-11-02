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Общество

1 ноября в России начнут блокировать VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры

Ранее Роскомнадзор пообещал блокировать анонимайзеры за три дня
Фото: Фото:
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров, сообщает РИА VladNews. Пока неизвестно, как будет применяться новый запрет. Самое простое, что могут сделать власти, — начать блокировать сайты сервисов VPN, чтобы пользователи не могли купить к ним доступ. 

Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС. При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров дадут на это 30 дней.

После подключения владельцы таких сервисов будут обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо анонимайзер будет заблокирован. Поисковики тоже подключат к ФГИС, чтобы они не выдавали ссылки на сайты из реестра запрещенных.
 

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