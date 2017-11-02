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Общество

Владивосток: Победим ли снег?

В приморской столице состоялось совещание штаба по подготовке города к зиме
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Новым исполняющим обязанности главы Владивостока стал первый вице-мэр краевой столицы Алексей Литвинов. Об этом стало известно в ходе состоявшейся встречи временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко с городскими депутатами и чиновниками. Свой первый день в новой должности Алексей Литвинов посвятил подготовке к зиме — собрал совещание с представителями структур, которые будут обеспечивать функционирование инфраструктуры города в зимний период, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Алексей Литвинов провел первый рабочий день в качестве исполняющего обязанности главы Владивостока. Первым делом он собрал совещание штаба по подготовке города к зиме. В нем приняли участие представители административно-территориальных управлений и муниципального учреждения содержания городских территорий. Первым делом и.о. главы выяснил, как будут взаимодействовать службы между собой, куда собираются складировать снег и кто будет определять самые проблемные участки города, которым потребуется дополнительная техника.

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