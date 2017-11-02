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Политика и экономика

12 миллионов работающих россиян не могут обеспечить себя и семью

В Минтруде считают, что снизить бедность поможет повышение МРОТ
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи. Это 12 миллионов человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом».

Как рассказал эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин, по данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получают около двух миллионов россиян — это 7,3% работающих. Но если учитывать, что доходы тратятся на себя и членов семьи, количество работающих бедных возрастает в разы. По итогам 2016 года их было 12,1 млн человек — 16,8% работников страны.

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова отметила, что около 60% всех бедных — это люди в трудоспособном возрасте, из них 90% работают. Большинство бедных — люди с детьми, их зарплата не превышает двух прожиточных минимумов. Замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников добавил, что наиболее низкие зарплаты характерны для бюджетной сферы, куда чаще идут «женщины, пожилые люди, с невысоким образованием, низкой трудовой дисциплиной».

В Минтруде считают, что снизить бедность поможет повышение МРОТ. По поручению президента Владимира Путина с 1 января 2018 года МРОТ увеличится до 85% прожиточного минимума, а к 1 января 2019 года приравнивается к нему. Сейчас прожиточный минимум составляет 7800 рублей.

Источник: takiedela.ru

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