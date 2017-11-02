Сегодня, 2 ноября, РИА VladNews исполняется 20 лет! С грандиозным юбилеем сотрудников агентства поздравил и Всероссийский Дед Мороз.
Дед Мороз поздравил РИА VladNews с юбилеем
Информационное агенство отмечает 20-летиеВладивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.
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