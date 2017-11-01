Жертвами теракта на Манхэттене стали восемь человек

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Во вторник днем на Манхэттене в Нью-Йорке 29-летний мужчина на грузовом автомобиле проехал несколько кварталов по выделенной для велосипедистов полосе, сбивая всех на своем пути, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

Затем грузовик врезался в школьный автобус. Когда мужчина вылез из водительской кабины, полиция открыла по нему огонь, ранив в живот. В результате действий злоумышленника погибли восемь человек, пострадали 12. Власти города признали происшедшее терактом.

Как стало известно, злоумышленник - 29-летний Сайфулло Хабибулаевич Саипов родом из Узбекистана, он прибыл в США в 2010 году и получил вид на жительство. Проживает в городе Тампа, штат Флорида. Исполнитель теракта оставил в машине записку, в которой утверждал, что орудовал во имя террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Руководители ряда государств уже выразили соболезнование в связи с терактом.