Федеральные телеграм-каналы отмечают рост позиций врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко

Очередной взлёт позиций был отмечен сегодня

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В последнее время политические Телеграм-каналы всё больше времени уделяют составлению разнообразных рейтингов, в том числе по главам регионов. Одним из наиболее цитируемых на сегодняшний день является «Биржа губернаторов», которую готовит ставший популярным в последние месяцы канал «ПолитБрокер». В данной случае речь о простой методике оценки позиций губернаторов по их уровню поддержки в Москве и деятельности в регионе, сообщает РИА VladNews.

В очередном рейтинге был отмечен рост позиций приморского врио губернатора Андрея Тарасенко, который находится в своей должности менее месяца. Его акции подросли наряду с губернаторами Пензенской и Иркутской областей, а также республики Мордовии. По всей видимости, авторы канала отметили череду недавних решений со стороны Андрей Тарасенко, где главным была символичная «перезагрузка» взаимоотношений между Владивостоком и Приморьем, в рамках которой Константин Межонов был назначен на должность вице-губернатора, а Алексей Литвинов согласован на пост исполняющего обязанности главы Владивостока.

По мнению бывшего вице-губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики Александра Шемелёва, подобная фиксация достижений Андрея Тарасенко, говорит о пристальном внимании к региону.

«Пусть Телеграм-каналы пока не стали авторитетными ньюсмейкерами, но как источники информации «без цензуры» они в первых рядах и их читают по всей стране. Очевидно, что после унизительной отставки Владимира Миклушевского за Приморьем следят как федеральные структуры, так и экспертное сообщество. И такие символичные достижения Тарасенко как прекращение войны между городом и краем - важное событие, которое не осталось не замеченным даже в Телеграме. В любом случае, акции нового врио губернатора на подъёме и это большой плюс в таком сложном регионе как Приморье», - отметил Шемелёв.