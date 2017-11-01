В России введен новый зимний штраф на 500 рублей

Штрафовать водителей будут за повторное нарушение

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Еще в апреле 2017 года в России был введен новый штраф за езду без знака-наклейки «Шипы» на автомобиле с шипованной резиной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Так как штраф вводился весной, многие автомобилисты могли забыть о том, что теперь знак «Шипы» должен быть обязательно размещен на автомобиле с шипованной резиной.



27 октября ГИБДД опубликовало специальную памятку, в котором напоминает о новой норме. Теперь, если вы ездите на зимней шипованной резине, на вашем автомобиле в обязательном порядке должен быть знак-наклейка – «Шипы».



Следует отметить, что инспектор ГИБДД может даже запретить эксплуатацию автомобиля на шипованной резине, если на нем не будет такого знака.







Если инспектор ГИБДД заметит, что на автомобиле с шипованной резиной нет необходимого знака, то водителю придется уплатить штраф в размере 500 рублей. Эта норма прописана в статье 12.5 КоАП РФ. Штрафовать водителей будут за повторное нарушение. Если нарушение зафиксировано первый раз, водитель может отделаться административным предупреждением.



Напомним, знак «Шипы» позволяет участникам дорожного движения выбрать верную дистанцию до впереди едущего транспортного средства. Ведь при установке шипованной резины сокращается тормозной путь и маневренность автомобиля