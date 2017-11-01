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Чем дышал Владивосток с 21 по 31 октября?

Районы, где наблюдалось превышение санитарных норм
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

ФГБУ «Приморское УГМС» проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке на шести стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Посты установлены в различных районах города.

Наблюдения за взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и диоксидом азота проводятся на всех ПНЗ. На некоторых постах ведутся наблюдения за дополнительными примесями: оксид азота (в районе остановок Постышева и Баляева), формальдегид (в районе остановки Постышева), аммиак (в районе остановки Беляева).

В данный период превышение санитарных норм наблюдалось:

— в районе улицы Светланской по взвешенным веществам. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,3 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм. 

— в районе площади Семёновской по оксиду углерода. Средняя концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДК. Максимальная концентрация превысила допустимую санитарную норму по оксиду углерода (1,3 ПДКм.р.) 30 октября. 

— в районе остановки Постышева наблюдения за концентрациями примесей не проводились, в связи с отпуском наблюдателя. 

— в районе остановки Баляева по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,8 ПДК, диоксида азота 2,2 ПДК, а оксида азота 1,7 ПДК. Максимальные концентрации превысили допустимую санитарную норму по оксиду углерода (1,3 ПДКм.р.) 31 октября и по оксиду азота (1,4 ПДКм.р.) 27 октября. 

— в районе площади Луговой по взвешенным веществам и диоксиду азота. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,1 ПДК. Максимальная концентрация превысила допустимую санитарную норму по диоксиду азота (1,1 ПДКм.р.) 26 октября. 

— в районе остановки «Дальхимпром» превышений допустимых санитарных норм по веществам не наблюдалось. Содержание в воздухе диоксида серы, аммиака, сажи и сероводорода не превышало допустимых санитарных норм.

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