Штраф за отказ водителя пропустить пешеходов увеличили в России

Минимальный штраф за данное нарушение составит 1,5 тысячи рублей

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышение штрафа до 2,5 тысяч рублей за отказ водителя пропустить пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Данным законом вносятся поправки в статью «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Минимальный штраф за данное нарушение составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 2,5 тысячи рублей. Ранее размер штрафа не мог варьироваться и составлял 1,5 тысячи рублей», – пояснили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности.

Как отметили в ведомстве, данная мера должна дисциплинировать водителей и быть более внимательными.

«Автомашина – средство повышенной опасности, и на водителе лежит большая ответственность», – подчеркнули специалисты.

Отметим, в Приморье по сравнению с прошлым годом почти на 10% снизилось количеств дорожно-транспортных происшествий, однако число наездов на пешеходов остаётся высоким.

«С начала года в Приморье на пешеходных переходах произошло 169 ДТП, в которых погибло восемь человек, 177 человек получили травмы», – уточнили в департаменте.