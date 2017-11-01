Лжеца можно вычислить по его текстовым сообщениям

Специалисты провели ряд исследований

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники Корнелльского университета разработали приложение для сбора текстовых сообщений. За семь дней учёным удалось собрать 1 703 переписки. Специалисты сосредоточились на 351 переписке, где была ложь. Проанализировав сообщения, учёные пришли к выводу: сообщения с ложью обладали рядом особенностей, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на The Daily Mail.

Исследование показало, что в сообщениях с ложью в среднем было восемь слов, а в сообщениях без лжи — семь. Однако учёные выявили гендерные различия. Так, женщины обычно писали сообщения, состоящие из восьми слов, а когда лгали — из девяти слов. А в сообщениях мужчин и с ложью, и без, как правило, было по семь слов.

Кроме того, когда женщины лгали, они часто использовали местоимение «я», а мужчины — местоимение «мой». Также в сообщениях с ложью у мужчин нередко встречалось слово «конечно», а у женщин — «пытаться». Ещё учёные обнаружили: представители обоих полов использовали в сообщениях уклончивые фразы, когда лгали.