Специалисты назвали признаки супружеской неверности

Эксперты узнали, как разоблачить мужа в измене

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Австралийская компания, специализирующаяся на обнаружении супружеской неверности, назвала главные признаки измены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как оказалось, неверный муж обычно много внимания уделяет своей внешности: он начинает чаще бриться и лучше одеваться. Также уличить в измене можно с помощью смартфона. Неверные супруги блокируют доступ к телефону, хотя раньше никогда этого не делали.

Неверные мужья ищут оправдания для того, чтобы не вернуться домой вовремя или пойти куда-нибудь без супруги. Интернет-активность в соцсетях или выписки с банковских карточек также указывают на измену.

Кроме того, зачастую на экране смартфона могут появляться подозрительные сообщения, которые на многое проливают свет.

По словам специалистов, некоторые женщины жалуются на то, что их мужья часто проявляют гнев, что наводит на подозрение.

Наряду с этим эксперты упоминают о немотивированных вспышках агрессии, которые также являются признаком того, что мужчина изменяет, чувствует свою вину и пытается «выплеснуть» накапливающееся напряжение.

Наконец, на адюльтер указывает тот факт, что мужчина начинает чаще, чем раньше, уходить из дома под надуманным предлогом, или возвращаться поздно.