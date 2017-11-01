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Владивосток возвращается в край

Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями городской власти
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями городской власти. Состоялся серьезный разговор о ближайших задачах Думы города Владивостока и тех аспектах, которые невыгодно отличают столицу края от других городов. Говорили об отсутствии тарифной политики, о ценах, плохой собираемости налогов, отсутствии парковок и зеленых зон для прогулок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко впервые побывал на заседании Думы Владивостока, участниками которого стали также власти краевой столицы. Этот разговор, по мнению журналистов, станет новой точкой отсчета в работе формирующейся краевой команды и властей города. В городской команде, кстати, тоже существенные изменения. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов приглашен на работу в администрацию края в качестве вице-губернатора по вопросам образования и культуры. Также Андрей Тарасенко назвал согласованную кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Владивостока. Им стал первый вице-мэр Алексей Литвинов, который подтвердил, что вся команда на месте и готова работать. «Мы рады, что город вернется в край», – сказал новый руководитель Владивостока.

«Да, город возвращается в край», — подтвердил Андрей Тарасенко, имея ввиду свое отныне более пристальное внимание к городским делам. Владивосток, по его мнению, не только центр Приморского края, но и центр Дальнего Востока, культурный, политический, образовательный. Владивосток – это и база Тихоокеанского флота, и с 2015 года — Свободный порт, особая налоговая и таможенная территория. Депутаты во главе с председателем Думы Владивостока Андреем Бриком не упустили возможность назвать проблемы, которые без участия краевой власти не решить. На повестке — пополнение городского бюджета, выполнение социальных обязательств, благоустройство территории и работа с Генпланом. Андрей Тарасенко, имея свежий взгляд, призвал депутатов вернуться на землю. По его мнению, соотношение зарплаты и цены на топливо и продукты во Владивостоке — самая важная причина оттока населения.

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