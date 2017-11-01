На Народном проспекте завершается ремонт дороги

Сегодня будет уложено около тысячи тонн нового дорожного покрытия

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Ремонт дорожного полотна завершается на Народном проспекте во Владивостоке. Работы проводятся в рамках реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, подрядчики укладывают завершающий слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Сегодня, 1 ноября, будет уложено около тысячи тонн нового дорожного покрытия. Работы по асфальтированию планируется завершить в предстоящую пятницу. После чего на данном участке будет нанесена новая разметка.

Напомним, что здесь были демонтированы трамвайные пути, заменены люки и решётки инженерных сетей, установлены новые дорожные бортовые камни (с понижением по ходу движения пешеходов и на пешеходных переходах) и отремонтированы тротуары.