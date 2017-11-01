Жительница Приморья помогла убийцам скрыть следы жестокого убийства

Злоумышленница предстанет перед судом

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Жительница Находки предстанет перед судом за заранее обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, узнав от двух своих знакомых о том, что ими в ходе ссоры в одном из частных домов п. Южно-Морской насмерть забит мужчина, фигурантка решила помочь избежать им уголовной ответственности за содеянное.

Так, укрывая совершенное особо тяжкое преступление, женщина постирала испачканные кровью вещи злоумышленников, замыла следы крови в доме, где происходило избиение, а также посоветовала закопать труп потерпевшего, предоставив им лопату.

По рекомендации фигурантки, кроме этого, было сожжено покрывало, в которое они заматывали тело погибшего.

Сотрудникам полиции установили личности мужчин, причастных к причинению смерти потерпевшему.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.