Синоптики рассказали о погоде на ноябрьские праздники

В прибрежных районах Приморья будет дуть сильный северо-западный ветер

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные погода в Приморье будет переменчивой, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

В субботу ночью погоду в западной половине края будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. На востоке края будет ещё ощущаться влияние активного циклона, смещающегося с Японского на юг Охотского моря. Здесь местами сохранится небольшой снег. В прибрежных районах Приморья будет дуть сильный северо-западный ветер. Над краем сохранится холодная воздушная масса, вторгшаяся ещё в конце рабочей недели. На большей территории края минимальные температуры воздуха составят 0…−9 °C, в горных районах воздух выхолодится до −14 °C. Днём 4 ноября гребень антициклона от юго-восточных районов Китая распространится на весь Приморский край. Существенных осадков не ожидается, но температурный фон будет невысоким, +4…+9 °C, на северо-востоке местами около 0 °C.

В воскресенье, 5 ноября, и понедельник, 6 ноября, в Приморье сохранится повышенный фон атмосферного давления. Ожидается малооблачная без осадков погода. В ночные часы в континентальной части края будет морозно. Днём в воскресенье холодная воздушная масса начнёт отступать, и воздух на большей части края прогреется до +7…+13 °C. В понедельник тёплый юго-западный ветер позволит столбикам термометров подняться ещё на 3–5 градусов выше.

Во Владивостоке в выходные без осадков. Суббота ожидается холодной — ночью минимальные температуры опустятся до −2…−4 °C, днём не поднимутся выше +4…+6 °C. В воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут значения в +1…+3 °C, а в дневные часы воздух прогреется до +9…+12 °C. В понедельник температура продолжит повышаться.



