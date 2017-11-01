Анна Кузнецова: Многие дети в Приморье возвращаются в кровные семьи

Детский омбудсмен России находится во Владивостоке с рабочим визитом

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В ходе пресс-конференции Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая находится во Владивостоке с рабочим визитом, рассказала, что в России увеличилось число потенциальных усыновителей в три раза, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам Анны Кузнецовой, в Приморье наблюдается положительная тенденция, так как число потенциальных усыновителей увеличилось за последнее время в три раза.

- Мне хотелось бы отметить то, что много детей возвращается в кровные семьи. Вот для меня это важный показатель. Все-таки ведется работа с семьей и те причины, по которым ребенок хоть какое-то время пробыл в социально-реабилитационном центре и иных учреждениях все-таки вернулся в кровную семью, - сказала омбудсмен.

Напомним, Анна Кузнецова в ходе рабочей поездки по Приморью посетила ряд детских учреждений края, а также провела личный прием с гражданами, где обсуждалась тема перевозки детей-инвалидов.