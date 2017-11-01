Во Владивостоке состоится фестиваль школьной лиги КВН

Сейчас ребята готовятся к редакторским просмотрам

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 ноября, во Владивостоке на сцене Дворца детского творчества состоится фестиваль городской школьной лиги КВН. За право попасть в сезон школьного КВН будут соревноваться лучшие школьные команды Владивостока.

В мероприятии примут участие 18 команд старшеклассников. Победителей в различных номинациях и лауреатов фестиваля по итогам выступления в гала-концерте будет определять компетентное жюри, в которое войдут представители администрации Владивостока и опытные представители местного движения КВН.

«Сейчас ребята готовятся к редакторским просмотрам, которые пройдут со 2 по 4 ноября во Дворце детского творчества. Это будет первая игра нового сезона. Школьные команды уже прошли небольшие мастер-классы, где представители студенческого движения КВН рассказали им про написание шуток, подготовку сценариев и организационную часть выступлений», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Напомним, школьная лига КВН Владивостока организована силами управления по делам молодежи администрации города совместно с Приморским КВН. По итогам выступлений будут определены победители, кроме того, учреждены номинации «лучшая шутка», «лучший актер» и «лучшая актриса».

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поддержать молодых и веселых ребят на гала-концерте 5 ноября в 17 часов во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43). Вход свободный, но количество мест ограничено. Информация по билетам: 8-950-293-6242 - администратор городской школьной лиги КВН Людмила Якимчук.