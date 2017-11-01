Детский омбудсмен России занялась проблемой питания детей-сирот в Приморье 16:05, 01 ноября Детский омбудсмен России занялась проблемой питания детей-сирот в Приморье
Уссурийцы очень скоро узнают, что написано в послании от предков 1977 года 15:53, 01 ноября Уссурийцы очень скоро узнают, что написано в послании от предков 1977 года (Фото)
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта 15:40, 01 ноября Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта (Адреса)
Новостная лента
Ноябрь, 01 среда
16:10
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
16:10
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
16:10
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
16:05
Детский омбудсмен России занялась проблемой питания детей-сирот в Приморье
15:53
Уссурийцы очень скоро узнают, что написано в послании от предков 1977 года Фото
15:40
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта Адреса
15:28
Юные писатели Владивостока узнали, какой должна быть настоящая детская книжка
15:16
Дед Мороз: Меня даже просят помочь выплатить ипотеку
15:03
Пламя от лесных пожаров в Приморье выходит на трассу Фото
14:51
Житель Владивостока убил дорожного рабочего выстрелом в голову
14:38
Празднование Дня народного единства пройдёт во Владивостоке 4 ноября
14:25
Всероссийский Дед Мороз решил хайпануть с детьми во Владивостоке
14:12
Неуважение к пешеходам будет стоить дороже
13:59
МФЦ Владивостока информирует о режиме работы в праздничные выходные
13:46
В конце недели в Приморье ожидается снег
13:34
Во Владивостоке продолжаются противопожарные мероприятия
13:20
«Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
13:07
В администрации Владивостока обсудили, как будет присуждаться премия «Есть за что!»
12:54
Еще один мост частично перекрыли в Приморье Видео
12:40
Свободный порт Владивосток станет свободнее
12:27
Общественные организации получают финансовую поддержку от администрации Владивостока
12:15
Автомобили получили серьезные повреждения при ДТП во Владивостоке Фото
12:03
В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины
11:51
В Приморье под колесами автомобиля оказался ребенок Фото
11:39
В Приморье за сутки потушили 11 пожаров
11:27
Главный гаишник Приморья устроил лучшую стрельбу из пистолета
11:15
Лесной пожар добрался до города в Приморье‍
11:02
Жителей и гостей Владивостока приглашают на уникальную фотовыставку о Японии
10:50
И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов проверил готовность коммунальных служб к зиме
10:38
Пьяный приморец вынес с магазина всю «наличку»
10:25
Водитель элитного внедорожника привлечен к ответственности за нарушение ПДД
10:13
В поселке Заводской горела квартира
10:00
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Детский омбудсмен России занялась проблемой питания детей-сирот в Приморье

Анна Кузнецова накануне приехала во Владивосток
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прибывала во Владивосток с рабочим визитом, в ходе которого посетила ряд детских учреждений Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews. Детский омбудсмен в ходе пресс-подхода рассказала журналистам об итогах круглого стола.

- Мы говорили о самой чувствительной сфере – дети, которые живут в сиротских учреждениях. Я еще раз убедилась, что мы неслучайно выбрали именно Приморский край, потому что сегодня мы обсудили проблемы как те, которые, к сожалению, являются общими для всей страны, так и те, которые нужно решать в конкретном учреждении уже сегодня, а лучше еще вчера, - рассказала Анна Кузнецова.

Также детский омбудсмен затронула тему и финансирования питания детей в детских учреждениях. Напомним, данную тему поднял прокурор региона во время выступления перед депутатами Законодательного собрания Приморья. Сергей Бессчастный обратил внимание на несоответствие питания воспитанников детских домов существующим нормам. Так, из бюджета Приморья на питание детей-сирот выделяется всего 182 рубля в день на одного ребенка, вместо положенных 270 рублей. Анна Кузнецова отметила, что руководству региона предложено учесть вопросы увеличения содержания детей-сирот при планировании бюджета на следующий год.

Похожие новости
Уссурийцы очень скоро узнают, что написано в послании от предков 1977 года
15:53, 01 ноября 2017 Уссурийцы очень скоро узнают, что написано в послании от предков 1977 года

Через шесть дней капсулу времени можно будет вскрывать

Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта
15:40, 01 ноября 2017 Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта

Также будет изменен маршрут движения общественного транспорта

Дед Мороз: Меня даже просят помочь выплатить ипотеку
15:16, 01 ноября 2017 Дед Мороз: Меня даже просят помочь выплатить ипотеку

Волшебник рассказал, о чем пишут ему россияне

Празднование Дня народного единства пройдёт во Владивостоке 4 ноября
14:38, 01 ноября 2017 Празднование Дня народного единства пройдёт во Владивостоке 4 ноября

В программе мероприятия – митинг и концертная программ

Всероссийский Дед Мороз решил хайпануть с детьми во Владивостоке
14:25, 01 ноября 2017 Всероссийский Дед Мороз решил хайпануть с детьми во Владивостоке

Волшебник подарит приморским детям сказку

Неуважение к пешеходам будет стоить дороже
14:12, 01 ноября 2017 Неуважение к пешеходам будет стоить дороже

Усилена административная ответственность автомобилистов за нарушение Правил дорожного движения

МФЦ Владивостока информирует о режиме работы в праздничные выходные
13:59, 01 ноября 2017 МФЦ Владивостока информирует о режиме работы в праздничные выходные

МФЦ продолжает конкурсный набор специалистов-документоведов