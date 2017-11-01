Детский омбудсмен России занялась проблемой питания детей-сирот в Приморье

Анна Кузнецова накануне приехала во Владивосток

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прибывала во Владивосток с рабочим визитом, в ходе которого посетила ряд детских учреждений Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews. Детский омбудсмен в ходе пресс-подхода рассказала журналистам об итогах круглого стола.

- Мы говорили о самой чувствительной сфере – дети, которые живут в сиротских учреждениях. Я еще раз убедилась, что мы неслучайно выбрали именно Приморский край, потому что сегодня мы обсудили проблемы как те, которые, к сожалению, являются общими для всей страны, так и те, которые нужно решать в конкретном учреждении уже сегодня, а лучше еще вчера, - рассказала Анна Кузнецова.

Также детский омбудсмен затронула тему и финансирования питания детей в детских учреждениях. Напомним, данную тему поднял прокурор региона во время выступления перед депутатами Законодательного собрания Приморья. Сергей Бессчастный обратил внимание на несоответствие питания воспитанников детских домов существующим нормам. Так, из бюджета Приморья на питание детей-сирот выделяется всего 182 рубля в день на одного ребенка, вместо положенных 270 рублей. Анна Кузнецова отметила, что руководству региона предложено учесть вопросы увеличения содержания детей-сирот при планировании бюджета на следующий год.