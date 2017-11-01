Уссурийцы очень скоро узнают, что написано в послании от предков 1977 года

Через шесть дней капсулу времени можно будет вскрывать

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Очень скоро жители приморского города Уссурийск узнают, что оставили им предки в послании, которое было замуровано на центральной площади возле памятника еще в 1977 году., сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Дата на замурованном послании гласит, что открыть его можно будет 7 ноября 2017 года. Одна из жительниц города рассказала, что закладывали капсулу времени еще в 1977 году, в то время женщина была еще школьницей.

"Всем школьникам города нужно было присутствовать на мероприятии, и мы были та. Мне было 14 лет, и казалось, когда еще наступит этот 2017. Пролетело время быстро, теперь только воспоминания остались", - рассказывает местная жительница.

Сами же уссурийцы шутят, что это самое ожидаемое событие для горожан в этом месяце.

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