Юные писатели Владивостока узнали, какой должна быть настоящая детская книжка

Детское издательство «Совёнок»

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Первая встреча юных писателей в рамках второго этапа познавательного проекта «Детское издательство «Совёнок» состоялась во Владивостоке в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята, которые начинают работу над вторым томом сборника сказок «Полоска к полоске», узнали, какой должна быть настоящая детская книжка.

В просторном читальном зале библиотеки собралось около 20 ребят от 7 до 14 лет. Куратор детского издательства, заведующая библиотекой «Бук» Мария Порваткина рассказала школьникам, какой творческий путь их ждёт, а также о том, что издание книги – командная работа профессионалов. Кроме того, начинающим писателям предложили взять любую понравившуюся книгу и обозначить все достоинства издания – запоминающееся название, интересное повествование, красивые иллюстрации, яркий переплёт. Ребята подчеркнули: всё это должно быть в настоящей детской книжке.

«Дети и их родители, присутствующие на встрече, воодушевлены предстоящей работой и настроены позитивно, ведь каждый из них смог подержать в руках первый сборник сказок юных авторов - обыкновенных девчонок и мальчишек», - отметила заведующая отделом реализации проектов и программ МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Татьяна Грицюк.

Напомним, первый этап библиотечного проекта «Детское издательство «Совёнок» стартовал в декабре 2013 года и был завершён в марте 2014 года. За это время школьники встретились с писателями, художниками-иллюстраторами, побывали в типографии. В этом году ребята и библиотекари представили результат своего труда. 22 сентября состоялась презентация 1-го тома детских сказок «Полоска к полоске», написанных юными читателями библиотек Владивостока.

В этом году ребята также узнают, как писать сказки и иллюстрировать собственные произведения, примут участие в процессе книгоиздания и станут авторами второго сборника сказок.