Журналисты посоветовали Деду Морозу попробовать приморские деликатесы

Всероссийский Дед Мороз в ходе пресс-конференции, посвященной грандиозному путешествию, рассказал журналистам о своем желании попробовать местные деликатесы, сообщает корреспондент РИА VladNews.
О вкусовых предпочтениях Дед Мороз спросил у собравших журналистов. Конечно же, первое, что посоветовали попробовать корреспонденты – это морепродукты, уделив особое внимание крабам. Также собравшиеся рассказали волшебнику и популярных во Владивостоке конфетах – «Птичье молоко».
Что все-таки попробует дедушка из приморских деликатесов – неизвестно, но как рассказал Дед Мороз, он всегда выбирает только продукты отечественных производителей.
Напомним, сегодня, 1 ноября, у Деда Мороза начинается грандиозное путешествие от Владивостока до Калининграда.