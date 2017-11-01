Журналисты посоветовали Деду Морозу попробовать приморские деликатесы

Главный волшебник страны прибыл во Владивосток

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Всероссийский Дед Мороз в ходе пресс-конференции, посвященной грандиозному путешествию, рассказал журналистам о своем желании попробовать местные деликатесы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

О вкусовых предпочтениях Дед Мороз спросил у собравших журналистов. Конечно же, первое, что посоветовали попробовать корреспонденты – это морепродукты, уделив особое внимание крабам. Также собравшиеся рассказали волшебнику и популярных во Владивостоке конфетах – «Птичье молоко».

Что все-таки попробует дедушка из приморских деликатесов – неизвестно, но как рассказал Дед Мороз, он всегда выбирает только продукты отечественных производителей.

Напомним, сегодня, 1 ноября, у Деда Мороза начинается грандиозное путешествие от Владивостока до Калининграда.