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Дед Мороз: Меня даже просят помочь выплатить ипотеку

Волшебник рассказал, о чем пишут ему россияне
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Главный российский волшебник рассказал о новогодних желаниях россиян, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как рассказал Дед Мороз в ходе пресс-конференции, все письма он читает, особенно большое внимание он уделяет рукописным обращениям. Уже на сегодняшний день он получил более 30 тысяч писем от жителей нашей страны. Стоит отметить, что письма присылают не только дети, но и взрослые. По словам дедушки, все просят разные подарки: смартфоны, помощь в выплате ипотеки, а также женское счастье. Но каждый понимает, что волшебник не в силах выполнить многие желания. Но цель визита дедушки в Приморье – не подарить каждому ребенку по телефону, а подарить внимание, веру в себя и немного волшебства.

Сегодня, 1 ноября, Дед Мороз отправляется в грандиозное путешествие по стране от Владивостока до Калининграда. За два дня Дедушка посетит приморские детские дома, реабилитационные центры, больницы, где пообщается с детьми с особенностями развития и здоровья, ребятами, остававшимся без попечения родителей, а также взрослыми, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности. Второй точкой путешествия станет Иркутск. 

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