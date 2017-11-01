Пламя от лесных пожаров в Приморье выходит на трассу

Автолюбители опасаются

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Пожары в Приморье набирают обороты, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам автомобилистов, в районе пгт. Липовцы, Октябрьский район Приморья, пламя от пожаров вырвалось на трассу, где наблюдается активное дорожное движение. Некоторые автомобилисты опасаются ехать по"огненной трассе" и разворачиваются в поисках другой объездной дороги.

Напомним,ранее агентство сообщало, что лесной пожар добрался и до города в Приморье. Запах гари и дым окутали Дальнегорск.

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