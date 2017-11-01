Житель Владивостока убил дорожного рабочего выстрелом в голову

Убийца предстанет перед судом

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве, незаконном изготовление взрывчатых веществ, незаконном хранение взрывчатых веществ, незаконном изготовление переделка огнестрельного оружия, незаконном приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, в начале 2014 года обвиняемый заказал в интернете комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия, прибрел боеприпасы и изготовил пистолет. В мае 2015 года обвиняемый решил проверить изготовленное оружие в действии. В ночное время мужчина увидел на улице Горной в городе Владивостоке дорожных рабочих и, выбрав удобный момент, выстрелил из пистолета в голову одного из них. От полученных повреждений мужчина умер.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.