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Житель Владивостока убил дорожного рабочего выстрелом в голову

Убийца предстанет перед судом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве, незаконном изготовление взрывчатых веществ, незаконном хранение взрывчатых веществ, незаконном изготовление переделка огнестрельного оружия, незаконном приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, в начале 2014 года обвиняемый заказал в интернете комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия, прибрел боеприпасы и изготовил пистолет. В мае 2015 года обвиняемый решил проверить изготовленное оружие в действии. В ночное время мужчина увидел на улице Горной в городе Владивостоке дорожных рабочих и, выбрав удобный момент, выстрелил из пистолета в голову одного из них. От полученных повреждений мужчина умер.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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