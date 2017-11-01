Всероссийский Дед Мороз решил хайпануть с детьми во Владивостоке

Волшебник подарит приморским детям сказку

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Всероссийский Дед Мороз прибыл в Приморье вместе со своими помощниками, откуда начнет свое грандиозное путешествие от Владивостока до Калининграда, сообщает корреспондент РИА VladNews.

-Уже не в первый раз я отправляюсь в большое путешествие, да и во Владивостоке я уже неоднократно бывал. И мое сердце трепещет из-за того, что в этом году путешествие вновь состоится с огромной командой помощников. Впереди 29 городов, а это на 9 городов больше, чем в прошлом. Это может означать только то, что мы посетим больше семей и исполним больше добрых желаний, а также посетим больше учреждений. Так сказать, хайпануть на благотворительности – это не тренд, а действительно систематическая работа моих больших друзей, - открыл пресс-конференцию Дед Мороз.

Сегодня, 1 ноября, главный Дед Мороз страны прибыл во Владивосток, где в течение двух дней его ждет множество важных и добрых дел: порадовать подарками ребят из детских домов и социальных учреждений, заглянуть в гости и оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, подарить ощущение чуда и праздника всем жителям города. Однако и сами ребята приготовили для Дедушки приятные сюрпризы, а также письма с пожеланиями.