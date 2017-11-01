Празднование Дня народного единства пройдёт во Владивостоке 4 ноября

В программе мероприятия – митинг и концертная программ

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

4 ноября во Владивостоке пройдёт празднование Дня народного единства. Жителей и гостей краевого центра приглашают на митинг и большой праздничный концерт сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В 12 часов у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» (ул. Корабельная набережная, 6) начнётся митинг. В нём примут участие ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты и общественность. С праздником приморцев поздравят представители власти, общественных организаций и национальных диаспор региона. К слову, сегодня в Приморском крае проживает 158 национальностей.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в программе мероприятия – митинг и концертная программа.

«Для участников мероприятия подготовлена также концертная программа. С творческими номерами на сцену выйдут полюбившиеся приморцам вокалисты Дмитрий Сабитов и Александр Пстыга. Запланировано также выступление ансамбля «Зариана», - подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города.

Продолжится празднование Дня народного единства в краевом центре большим праздничным концертом, который пройдёт на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. В 13 часов на сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы города.

Администрация города Владивостока приглашает жителей и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.