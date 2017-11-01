Неуважение к пешеходам будет стоить дороже

Усилена административная ответственность автомобилистов за нарушение Правил дорожного движения

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября 2017 года подписал изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщает РИА VladNews пресс-служба Президента.

Федеральный закон принят в целях усиления административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в непредоставлении преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Fдминистративный штраф за такое нарушение установлен в размере от 1500 до 2500 рублей.

Федеральный закон принят Государственной Думой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября 2017 года.