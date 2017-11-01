МФЦ Владивостока информирует о режиме работы в праздничные выходные

МФЦ продолжает конкурсный набор специалистов-документоведов

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Администрация МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Владивостока» сообщает об изменениях графиков работы отделений в связи с предстоящим 4 ноября праздничным Днем народного единства, а также выходными днями 5 и 6 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отделение №1 (ул.Давыдова,9) в предпраздничный день, 3 ноября, будет работать с 9 часов утра до 19 часов, а 4, 5 и 6 ноября прием заявителей осуществлять не будет.

Отделения МФЦ № 2 (ул. Верхнепортовая, 76-а), № 3 (проспект 100-летия Владивостока, 44), № 4 (ул. Невельского, 13) и № 5 (Партизанский проспект, 28-а) 3 ноября будут работать с 8 часов утра до 19 часов, 4 ноября прием заявителей осуществлять не будут, а, начиная с воскресенья, 5 ноября, возвращаются к обычным графикам своей работы.

Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) МФЦ в поселке Трудовое (ул.Лермонтова, 36) 3 ноября будет открыто с 9 часов утра до 14 часов 45 минут, а 4, 5 и 6 ноябряприем заявителей осуществлять не будет.

ТОСП острова Русский (ул. Экипажная, 10) будет продолжать работу в своем обычном режиме - по вторникам и четвергам с 9 часов 30 минут утра до 16 часов, а в остальные дни недели прием заявителей не ведет.

При этом, в связи с расширением количества оказываемых услуг (с 62 в 2014 году до 193 сегодня) МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает конкурсный набор специалистов-документоведов. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме следует направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.