Во Владивостоке продолжаются противопожарные мероприятия

Были разосланы разъяснительные письма руководителям предприятий и организаций

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Рабочее совещание по обеспечению первичных мер пожарной безопасности прошло на минувшей неделе в Первомайском районе Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На заседании были подведены итоги противопожарной работы за период с 24 сентября по 24 октября.

Так, в связи с введением во Владивостоке особого противопожарного режима, в рамках работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сотрудниками административно-территориального управления района были разосланы разъяснительные письма руководителям предприятий и организаций. В памятках сообщается, что вдоль границ предприятий, расположенных вблизи лесных массивов, необходимо создать минерализованные полосы, нельзя допускать засоренности территорий организаций мусором, сухой травой и горючими материалами, своевременно должна производиться уборка и вывоз мусора. Также не допускается использование открытого огня и сжигание травы и мусора.

Помимо этого продолжается разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности: ежедневно проводятся профилактические рейды. В ходе рейдов обследовано 343 жилых многоквартирных жилых дома, 127 частных домовладений. Жителям частного сектора напоминают о необходимости уборки дворов от сухой травы и мусора, в многоквартирных домах площадки и лестницы не должны заставляться мебелью и личными вещами, чтобы в случае пожара не возникало помех к эвакуации. По итогу рейдов привлечено к административной ответственности 77 человек. Особое внимание уделяется санитарному состоянию территории, так как складированный мусор может легко загореться. За нарушение санитарного порядка составлен 21 протокол об административных правонарушениях: на физических лиц – 14 протоколов, на должностных лиц – 7 протоколов.

Отметим, что за указанный период на территории района произошло 35 возгораний и 22 пожара. По результатам проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, возбуждено 32 административных дела.