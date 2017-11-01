«Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

«Салават» снова крупно проиграл

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Вчера, 31 октября, «Адмирал» принимал на своём льду «Салават Юлаев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК Адмирал. Ожидалось, что в этой игре уфимцы непременно докажут, что крупное поражение от Магнитогорска, которое они потерпели в четверг, было случайностью. Но этого сделать у них не получилось. Итоги встречи - 5:1 в пользу «моряков».

Первый период прошёл с преимуществом гостей, а вот во втором они провалились, пропустив три безответных шайбы. Отличились Ткачёв, Саюстов и Гичибеков. Нельзя сказать, что Кареев, вышедший со стартового свистка защищать ворота «Салавата», был целиком и полностью виноват в каком-то из голов, но после третьего его заменил Скривенс. Некоторую надежду гостям подарил Солодухин, отквитав одну шайбу. Но надежда эта была недолгой, потому что уже к середине третьего периода Саюстов и Фищенко довели счёт до крупного. «Салават» потерпел, таким образом, второе чувствительное поражение подряд.