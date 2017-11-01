В администрации Владивостока обсудили, как будет присуждаться премия «Есть за что!»

Денежным вознаграждением в размере 100 тысяч рублей в конце года будут удостоены десять лауреатов

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Вчера, 31 октября, в администрации Владивостока состоялось первое заседание экспертного совета по присуждению молодежной премии «Есть за что!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В нынешнем году на премию претендует 92 человека.

На первом заседании члены экспертного совета получили пакеты документов на всех кандидатов. Эксперты обсудили критерии оценки и возможности проверок кандидатов на премию.«Эксперты могут свободно звонить всем кандидатам и тем, кто их рекомендовал, для уточнения и подтверждения любой информации, - отметил начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко, - Кроме того, мы будем изучать социальные сети лауреатов для более полного понимания значимости личности в городе. Важнейшим критерием оценки можно считать состоявшееся дело, событие, которое повлияло на развитие города Владивостока и принесло пользу для горожан».По итогам изучения всех документов и работ от соискателей премии каждый эксперт составит свой рейтинг кандидатов и на следующем заседании предоставит его совету. Претенденты, получившие наивысшее число баллов, и станут лауреатами премии

В состав экспертного совета вошли заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Мальцева (председатель совета), начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко, специалист управления по делам молодежи Анастасия Полтавцева, специалист центра поддержки предпринимательства службы проректора по развитию ДВФУ Екатерина Беляева, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, директор муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков, директор МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьев, специалист управления по работе со СМИ администрации Владивостока Антон Шумейко.

Напомним, денежным вознаграждением в размере 100 тысяч рублей в конце года будут удостоены десять лауреатов. Ежегодно премия присуждается по следующим номинациям:

- за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

- в области предпринимательства и экономического развития;

- в области образования, просвещения и науки;

- в области развития общественных связей и журналистики;

- в области социальных коммуникаций и благотворительности;

- в области искусства и культуры;

- в укрепление здорового образа жизни;

- в области охраны экологии городской среды.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, наибольшее количество заявок подано в номинациях «искусство и культура» - 21 кандидат, «укрепление здорового образа жизни» - 18 кандидатов и «образование, просвещение и наука» - 17 кандидатов.

К слову, премия «Есть за что!» была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году. Она присуждается с целью поддержки и поощрения активной молодежи приморской столицы, проявивших себя в общественной жизни города, в реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий.