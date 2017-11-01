Еще один мост частично перекрыли в Приморье

Приморцы уже шутят, что мост "приказал долго жить"

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье частично перекрыли еще один мост, сообщает корреспондент РИА VladNews. На трассе ведутся дорожные работы.

В распоряжении редакции оказались кадры автолюбителя, которые повествуют о перекрытие одной полосы движения на мосту в районе Большого камня в сторону Владивостока. Рядом с мостом стоит спецтехника, на трассе ведутся дорожные работы. Движение на данном отрезке дороги пока не затруднено.

Напомним, не так давно в Приморье едва не рухнул мост. Происшествие случилось еще 25 октября. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. Позже же стало известно о полной приостановке движения через мост: еще одна плита конструкции "съехала". Мост начал буквально разваливаться на глаза. В УМВД поступило сообщение о полном обрушении пролетов мостового сооружения, однако в администрации Приморья информацию опровергли. Объезд возле полуразрушенной конструкции делали ночью, и к утра автолюбителям на время разрешили движение по данному участку трассы, но к обеду дорогу снова частично перекрыли: объезд начали асфальтировать.

Как стало известно корреспонденту агентства, треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году. Однако врио губернатора Приморья поручил восстановить мост как можно быстрее. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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