Свободный порт Владивосток станет свободнее

Путин подписал соответствующий закон

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября 2017 года подписал изменения в статью 28 Федерального закона «О свободном порте Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Президента.

Статья дополняется положением о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке в целях создания благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории свободного порта Владивосток и обеспечения стабильности осуществления публичными институтами соответствующих полномочий.

Федеральный закон принят Государственной Думой 20 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября 2017 года.