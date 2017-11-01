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Общество

Общественные организации получают финансовую поддержку от администрации Владивостока

В текущем году получателями субсидий являются 19 организаций краевого центра
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Общественные некоммерческие организации краевого центра продолжают получать субсидии от администрации Владивостока. Общий размер выделенных средств составляет уже более двух миллионов рублей.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в этом году общественные объединения уже получили один миллион рублей на содержание автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, 790 тысяч на оплату коммунальных услуг, более 230 тысяч на возмещение арендной платы, а также средства на установку пожарной сигнализации, создание и обслуживание интернет-сайтов.

Напомним, что стать получателями субсидии могут все желающие некоммерческие организации города, ведущие активную социальную работу. Конкурсный отбор на получение субсидий традиционно проходит в начале года.

«В следующем году некоммерческие объединения смогут также претендовать на субсидии от администрации города, – сказала Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города. – Заявки будут приниматься с 9 января по 25 февраля».

В текущем году получателями субсидий являются 19 организаций краевого центра. В их числе - районные общества инвалидов, общественная организация инвалидов «Владивосток», Совет многодетных родителей, Союз садоводов, татаро-башкирская общественная организация «Дуслык», общество слепых, «Благое дело» и другие.

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