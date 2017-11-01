Автомобили получили серьезные повреждения при ДТП во Владивостоке

Виновников аварии еще предстоит установить

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_v.

Инцидент случился во Владивостоке в районе улицы Ладыгина. Там не поделили трассу два автомобилиста. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения, судя по которым самостоятельно покинуть место аварии теперь им не удастся.

Информация о пострадавших не сообщается. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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