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В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины

Пока все старания спасателей тщетны
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

31 октября с  8:00 утра до 17:00  вечера велись поиски поиски пропавшего в Приморье мужчины по Южному и западному склону высоты 531,1 до горы Реткая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Нарастающим итогом обследовано 28 кв. км. Поиск пока результата не дал и будет продолжен сегодня, 1 ноября, обследованием склонов высоты 396,6. Силы и средства: 10 человек и 3 единицы техники.

Напомним, 27 октября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1978 года рождения, который 3 октября ушёл в лесной массив в районе села Анучино Анучинского муниципального района и до настоящего времени не вернулся. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали.

28 октября в 9:00 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе пяти человек и одной единицы техники. С 13:00 до 19:00 осмотрено 4 кв. км. лесного массива на северном берегу Кресковского ключа.

29 октября поиски были продолжены, проводились по южной стороне Лесовского ручья.

30 октября с 8:00 до 17:00 поиски проводились по северному склону высоты 415.0 и восточному склону высоты 391.0. Обследовано 8 кв. км.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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