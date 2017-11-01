В Приморье под колесами автомобиля оказался ребенок

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ПК.

Инцидент произошел в Большом Камне в районе дома по улице Аллея Труда, 12. Автоавария произошла в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем автомобиля Toyota Wish, совершившего наезд на 13-летнюю девочку, находился 62-летний мужчина. В результате удара ребенок получил ушибы и ссадины, назначено амбулаторное лечение. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

На момент происшествия стаж вождения водителя Тойота составил 8 лет, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе превышение скоростного режима.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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