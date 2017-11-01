Главный гаишник Приморья устроил лучшую стрельбу из пистолета

Олег Зубакин принял участие в конкурсе среди руководителей региональных подразделений Госавтоинспекции

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Руководитель ГИБДД Приморья вошел в тройку победителей всероссийских соревнований, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне в городе Орел прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей региональных подразделений Госавтоинспекции «Профессионализм начинается с руководителя». В соревнованиях принял участие и руководитель ГИБДД Приморья Олег Зубакин, который по результатам вошел в тройку лидеров соревнований по стрельбе. Победителю вручили почетный кубок и диплом.

Конкурс состоял из трех дисциплин: знание законодательства, стрельба из пистолета, практические навыки управления автомобилем. Мероприятие проводилось с целью оценить профессиональные качества руководящего состава региональных подразделений службы.