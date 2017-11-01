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Жителей и гостей Владивостока приглашают на уникальную фотовыставку о Японии

Шестая персональная фотовыставка Вячеслава Фурашова, фотографа и путешественника из Владивостока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 ноября, в 18 часов в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС (ул.Гоголя, 41) состоится открытие персональной фотовыставки известного фотомастера и путешественника Вячеслава Фурашова «Кумано Кодо — древними тропами императоров Японии» («Kumano Kodo. By the ancient paths of the Emperors»), сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Она организована и создана автором при поддержке Национального офиса по туризму Японии (JNTO). Это большое культурное событие в рамках Года Японии в России.

Серия из 22 фотографий, большая часть которых сделана в сентябре 2017 года на так называемой «тропе императоров Кумано Кодо» к священным в Японии горам Накахэти. Автор провёл несколько суток в нелегком походе по горам под непрекращающимся дождем и ветром тайфуна «Талим» — но именно это позволило ему сделать уникальные фотографии. На них - безлюдные тропы, мистический свет и только духи-ками смотрят на одинокого путника с камней придорожных святилищ. Всё, как и тысячу лет назад.

Здесь же полуостров Кии, красочные места префектур Вакаяма, Миэ, Нара — тысячелетнее сердце японской религии синто. На фотографиях - затерянные в горах деревеньки, мощенные замшелыми булыжниками тропы, по которым медленно бредут паломники-ямабуси с бамбуковыми посохами в руках. Маленькие придорожные святилища, большие древние храмы и ощущение живой истории…

Часть экспозиции выделена под большую панораму с видом Даймондзаки — древней каменной лестницы в тени пятисотлетних кедров, ведущей к одному из главных святилищ священных гор Кумано, Нати Тайся.

Раньше эти места редко посещали иностранцы, японцы берегли их для себя. Но благодаря фотовыставке ее посетители смогут прикоснуться к глубинной сути японского духа и японской истории.

Для глубокого погружения зрителя в уникальную и загадочную атмосферу выставки все представленные фото напечатаны в большом формате — 120х80 см. Вход на фотовыставку будет свободным.

Это - шестая персональная фотовыставка Вячеслава Фурашова, фотографа и путешественника из Владивостока.

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