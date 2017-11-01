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Общество

И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов проверил готовность коммунальных служб к зиме

Для обработки дорог и предотвращения образования гололёдных явлений заготовлено более 6000 тонн пескосолевой смеси
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Вчера, 31 октября, в администрации Владивостока состоялось заседание штаба по ликвидации последствий снегопада и гололёда. Заместители главы администрации, начальники административно-территориальных управлений, руководители муниципальных предприятий доложили и.о. главы Владивостока Алексею Литвинову о готовности к уборке города зимой.

Подготовка снегоуборочной техники ведётся в плановом порядке. К концу текущей недели 90% имеющихся в наличии специализированных машин будут готовы к уборке снега. Об этом в ходе совещания доложил заместитель главы администрации Леонид Вильчинский. Остальные машины проходят текущий и капитальный ремонт и будут готовы к уборке улиц к концу ноября.

Этой зимой город будут убирать около 130 единиц спецтехники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» - трактора-щётки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, автогрейдеры, снегоочистители, погрузчики. В случае необходимости, при выпадении большого количества осадков, запланировано привлечение техники сторонних организаций.

В этом году впервые за 7 лет была приобретена новая коммунальная техника: две машины для уборки пешеходных зон и три комбинированные дорожные машины, которые при смене навесного оборудования могут работать как зимой, так и летом.

«Спецтехника, которая была закуплена в 2010 году, на сегодняшний день изношена почти на 100%. В этом году из городского бюджета были выделены средства и закуплены пять единиц. В следующем году закупка техники для городского парка будет продолжена», - отметил Леонид Вильчинский.

Для обработки дорог и предотвращения образования гололёдных явлений заготовлено более 6000 тонн пескосолевой смеси и 1150 кубометров кальция хлористого для приготовления жидкого реагента. В настоящее время специалисты МБУ «Содержание городских территорий» готовят установку для приготовления солевого раствора.

И.о. главы города Алексей Литвинов поручил провести работу с управляющими компаниями по подготовке к уборке придомовых территорий. Для более качественной очистки необходимо, чтобы управляющие компании и ТСЖ своевременно убирали подведомственные территории, включая выезды с дворовых территорий на основные дороги. Также полностью к уборке от снега подведомственных территорий должны быть готовы учреждения и предприятия всех форм собственности: руководители обязаны позаботиться и обеспечить достаточное количество рабочих, снегоуборочной техники, инвентаря, противогололёдных реагентов.

Стоит отметить, что вся информация о ситуации на дорогах во время снегопада будет аккумулироваться в Единой дежурной диспетчерской службе и оперативно направляться ответственным для принятия мер реагирования.

«Ежегодно схема сбора информации об улицах, требующих первоочередной очистки, корректируется. В этом году принято решение собирать всю информацию в Единой дежурной диспетчерской службе, которая, исходя из принадлежности той или иной территории, будет распределять её среди ответственных за уборку, - подвел итог совещания Алексей Литвинов. - В этом году мы завершим внедрение системы единой точки сбора информации по всей территории Владивостока».

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