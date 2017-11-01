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Пьяный приморец вынес с магазина всю «наличку»

Расследование уголовного дела завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении на продавца магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин хозяйственных товаров и, угрожая продавцу ножом, потребовал передать ему всю имевшуюся наличность.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая открыла кассовый аппарат, из которого налетчик забрал дневную выручку. С похищенными денежными средствами злоумышленник скрылся с места происшествия, позже распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

В ходе следствия оказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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