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В поселке Заводской горела квартира

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Артёмовского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший о пожаре в в пятиэтажном жилом доме в посёлке Заводской на улице Черноморская.

Оперативно прибыв по указанному адресу уже спустя пять минут, огнеборцы обнаружили возгорание одной из комнат квартиры на втором этаже здания.

Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные провели разведку внутри горящего помещения, никого обнаружено не было. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. На тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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