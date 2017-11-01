Водитель элитного внедорожника привлечен к ответственности за нарушение ПДД

По данному факту была проведена проверка

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В социальных сетях появился видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения ПДД водителем автомашины Lexus в районе дома на улице Красного Знамени, 9 строение 2 во Владивостоке. Водитель транспортного средства не предоставил преимущество в движении пешеходу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По данному факту сотрудники полиции провели проверку. Видеоматериал приобщен к материалам административного расследования.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. 70–летний водитель свою вину отрицать не стал.

Мужчина привлечен к административной ответственности об административных правонарушениях за непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Отметим, что в 2017 году водитель к административной ответственности не привлекался.

Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте грубого нарушения Правил дорожного движения водителем Lexus.

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