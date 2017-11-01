За сутки в Приморье произошло более 60 аварий

Зарегистрировано более 276 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 68 ДТП, 37 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, девять водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 10 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили один автомобиль, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 38 автомобилистов, а 56 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 19 таксистов и шестерых водителей автобусов, а также одного злостного неплательщика штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 60 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 59 авто.

Всего во вторник, 31 октября, в приморской столице зарегистрировано 276 нарушений ПДД.

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