За сутки в Приморье произошло более 60 аварий 10:00, 01 ноября За сутки в Приморье произошло более 60 аварий (Эксклюзив)
Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье 09:48, 01 ноября Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке 09:34, 01 ноября Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 01 среда
10:06
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
10:06
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
10:06
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
10:00
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
09:48
Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье
09:34
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
09:23
Путин: Дайте денег регионам!
09:11
Во Владивостоке отменены летние электрички
08:59
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 1 ноября
08:52
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 ноября Адреса
08:38
Девять домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 ноября Адреса
08:20
Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября
07:25
Гороскоп на 1 ноября
06:39
Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным
05:12
Госдума одобрила продление заморозки пенсионных накоплений для экономии бюджета
04:24
Тигр разорвал человека в Хабаровском крае
03:33
Дмитрий Медведев ввел новые изменения в ПДД
02:38
УК Фрунзенского района Владивостока напомнили об ответственности за несвоевременную уборку снега
01:23
Опрос ВЦИОМ: отмечать Хэллоуин будут только 3% россиян
00:06
Во Владивостоке идут подготовительные работы к эксплуатации зимних спортивных объектов
Октябрь, 31 вторник
23:34
Выпускникам Владивостока помогают готовиться к экзамену в муниципальных библиотеках
22:31
Международный фестиваль-конкурс народной песни состоялся во Владивостоке
21:28
В Приморье закрывается навигация маломерных судов
20:24
Грудное вскармливание снижает риск развития рака молочных желез
19:12
В Приморье за сутки потушили девять пожаров
18:22
Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США
17:57
В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:55
Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:46
Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:36
Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:23
За сутки в Приморье произошло 59 аварий Эксклюзив
17:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За сутки в Приморье произошло более 60 аварий

Зарегистрировано более 276 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 68 ДТП, 37 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов. 

За сутки сотрудники ДПС остановили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, девять водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 10 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили один автомобиль, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 38 автомобилистов, а 56 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 19 таксистов и шестерых водителей автобусов, а также одного злостного неплательщика штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 60 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 59 авто.

Всего во вторник, 31 октября, в приморской столице зарегистрировано 276 нарушений ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке
09:34, 01 ноября 2017 Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке

Дети занимаются вандализмом

Тигр разорвал человека в Хабаровском крае
04:24, 01 ноября 2017 Тигр разорвал человека в Хабаровском крае

Хищник будет изъят из дикой природы

В Приморье за сутки потушили девять пожаров
19:12, 31 октября 2017 В Приморье за сутки потушили девять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:57, 31 октября 2017 В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:46, 31 октября 2017 Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины

Пока безрезультатно

Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:36, 31 октября 2017 Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев

Горе-водитель попался на взятке

За сутки в Приморье произошло 59 аварий
17:23, 31 октября 2017 За сутки в Приморье произошло 59 аварий

Зарегистрировано более 340 нарушений ПДД